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जयपुर: भांकरोटा पुलिया पर बस-ट्रक की टक्कर, तीन की मौत; बीस से ज्यादा घायल

Sat, 24 Oct 2026 07:53 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Sat, 24 Oct 2026 07:53 AM IST
सार

जयपुर के भांकरोटा पुलिया के पास देर रात बस और ट्रक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बीस से अधिक लोग घायल हो गए।

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Jaipur Road Accident: Three Killed, Over 20 Injured in Bus-Truck Collision
एक्सीडेंट (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जयपुर में भांकरोटा पुलिया के पास देर रात बस और ट्रक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बीस से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही भांकरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत कार्य में जुटकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

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