जयपुर पंचायत चुनाव: जिला परिषद के 57 वार्डों में 154 प्रत्याशी मैदान में, 8 पंचायत समितियों में 417 उम्मीद्वार

पंचायत चुनाव-2026 के पहले चरण में नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। जयपुर जिले में जिला परिषद के 57 वार्डों में 154 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं, पहले चरण की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए 57 वार्डों में कुल 234 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। जांच के दौरान 62 नामांकन खारिज किए गए, जबकि दो नामांकन पत्र निरस्त श्रेणी में रखे गए। इसके बाद 170 वैध प्रत्याशियों में से 16 ने नाम वापस ले लिया। अब 154 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

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चौमूं में सबसे ज्यादा 73 प्रत्याशी

पहले चरण में आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों के लिए 603 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। इनमें से 145 नामांकन खारिज किए गए और चार नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए। जांच के बाद 454 वैध प्रत्याशियों में से 37 ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद 417 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं।

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पंचायत समिति के अनुसार प्रत्याशियों की संख्या इस प्रकार है:

- चौमूं: 73

- गोविंदगढ़: 54

- जोबनेर: 55

- मौजमाबाद: 49

- दूदू: 47

- झोटवाड़ा: 47

- किशनगढ़-रेनवाल: 47

- सांभर: 45

दूसरे चरण में 110 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

दूसरे चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 15 अक्टूबर तक पांच पंचायत समितियों के 81 वार्डों में 110 प्रत्याशियों ने कुल 116 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें अमरसर में 25, आमेर में 20, जालसू में 18, रामपुरा डाबड़ी में 19 और शाहपुरा में 34 नामांकन पत्र दाखिल हुए।

दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी। प्रत्याशी 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी।

28 अक्टूबर को मतदान, 20 नवंबर को मतगणना

दूसरे चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान दल 27 अक्टूबर को रवाना किए जाएंगे। जिला परिषद और सभी चरणों के पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी।