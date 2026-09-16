राजस्थान: 78 पार्षदों के बावजूद भाजपा के सामने क्या है चुनौती? जयपुर महापौर चुनाव में किस पर टिकी नजर

जयपुर नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा के पास 78 पार्षदों के रूप में स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है। इसके बावजूद महापौर की कुर्सी तक पहुंचना केवल संख्या के भरोसे तय होगा या नहीं, यह सवाल अब जयपुर की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। कागज पर भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन मतदान के दौरान समीकरण बदलने का पिछला अनुभव राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में भाजपा के सामने अपने सभी पार्षदों को एकजुट रखने की चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस की नजर भाजपा के भीतर संभावित असंतोष और निर्दलीय पार्षदों के रुख पर रहेगी।

महापौर चुनाव का गणित सिर्फ संख्या का नहीं

महापौर चुनाव का गणित सामान्य बहुमत के चुनाव से कुछ अलग माना जाता है। पार्षदों की संख्या किसी दल की शुरुआती स्थिति तय करती है, लेकिन मतदान के समय सभी पार्षदों का एक ही उम्मीदवार के पक्ष में खड़ा होना अलग चुनौती होती है। यही वजह है कि भाजपा के पास 78 पार्षद होने के बावजूद पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने पार्षदों को एकजुट रखने का है।

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यदि भाजपा के सभी पार्षद पार्टी के घोषित उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं तो 78 का आंकड़ा उसके लिए महत्वपूर्ण ताकत साबित होगा। लेकिन किसी स्तर पर नाराजगी, असंतोष या क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है तो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अचानक महत्वपूर्ण हो सकती है।

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2019 का अनुभव क्यों बढ़ा रहा चिंता?

जयपुर में 2019 के महापौर चुनाव का उदाहरण भी इसी वजह से चर्चा में है। उस समय मतदान के दौरान बहुमत की तस्वीर अपेक्षित तरीके से नहीं रही थी और राजनीतिक रणनीति ने संख्या के गणित को प्रभावित किया था। इसी अनुभव के चलते इस बार भी भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद पार्टी के भीतर बनने वाले संभावित समीकरणों पर नजर रहेगी।

उम्मीदवार का चेहरा सामने आने के बाद साफ होगी तस्वीर

महापौर चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद पार्टी के भीतर समर्थन और असहमति की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। टिकट और संगठन से जुड़े फैसलों को लेकर पहले से सामने आए असंतोष के बीच भाजपा नेतृत्व के सामने सभी पार्षदों को साथ रखने की चुनौती होगी। पार्टी के लिए सिर्फ उम्मीदवार तय करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके पक्ष में सभी पार्षदों का समर्थन बनाए रखना भी अहम होगा। मतदान के दिन क्रॉस वोटिंग या किसी तरह की नाराजगी सामने आती है तो इसका असर चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है।

कांग्रेस की नजर भाजपा के भीतर संभावित खींचतान पर

कांग्रेस के सामने संख्या का सवाल जरूर है, लेकिन भाजपा के भीतर संभावित खींचतान उसके लिए राजनीतिक अवसर पैदा कर सकती है। कांग्रेस की रणनीति भाजपा के पार्षदों के रुख और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका पर केंद्रित रह सकती है। निर्दलीय पार्षद भी अंतिम समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर भाजपा के सभी पार्षद एकजुट रहते हैं तो निर्दलीयों की भूमिका सीमित रह सकती है, लेकिन मतदान के दौरान समीकरण बदलने की स्थिति में उनका महत्व बढ़ सकता है।

2026 में संख्या के साथ एकजुटता की भी परीक्षा

ऐसे में 2026 का जयपुर महापौर चुनाव केवल यह तय करने तक सीमित नहीं रहेगा कि किस दल के पास कितने पार्षद हैं। असली परीक्षा मतदान के दिन तक बहुमत को एकजुट रखने की होगी। भाजपा के लिए 78 पार्षदों की संख्या एक मजबूत आधार है, लेकिन इस संख्या का वास्तविक असर मतदान के समय पार्षदों के सामूहिक रुख से तय होगा। कांग्रेस और अन्य दलों की नजर भी इसी बात पर रहेगी कि मतदान के दिन भाजपा अपने पार्षदों को एकजुट रखने में कितनी सफल रहती है।