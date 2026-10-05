फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Congress Targets Police Role in Civic Polls, Dotasara-Jolly Meet DGP Ahead of Panchayat Elections

डोटासरा-जूली पहुंचे DGP के पास: निकाय चुनाव में पुलिस की भूमिका की जांच की मांग; पंचायत चुनाव पर चेतावनी

Mon, 05 Oct 2026 03:49 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Mon, 05 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

निकाय चुनाव में पुलिस की भूमिका पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा-जूली ने डीजीपी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की और पंचायत चुनाव में निष्पक्षता की अपील की।

विज्ञापन
Congress Targets Police Role in Civic Polls, Dotasara-Jolly Meet DGP Ahead of Panchayat Elections
डीजीपी से मिले कांग्रेस के नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

स्थानीय निकाय चुनाव में पुलिस की कथित भूमिका को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा से मुलाकात कर पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने पंचायत चुनाव में पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करने की मांग भी रखी। डीजीपी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

विज्ञापन


डीजीपी से मुलाकात के बाद डोटासरा ने कहा कि निकाय चुनाव में पुलिस की भूमिका से जुड़े मामलों के सबूतों के साथ ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर मामले पर डीजीपी से चर्चा की गई है। डोटासरा ने चेतावनी दी कि निकाय चुनाव जैसा रवैया पंचायत चुनाव में भी रहा तो स्थिति गंभीर हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक की होगी।
विज्ञापन

डोटासरा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल कर पार्षदों को डराने और दबाव बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कई जगह पुलिस अधिकारियों के जरिए पार्षदों की बाड़ेबंदी तक की गई। उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे और बाहर से आए भाजपा नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- राजस्थान: जिस घर में पति ने लगाया था फंदा, उसी बेड पर मिली पत्नी की लाश; तीन महीने में उजड़ा परिवार बेटा अनाथ

खाटूश्यामजी में अधिकारियों के तबादले का आरोप

डोटासरा ने हाल में हुए कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों को भी निकाय चुनाव से जोड़ते हुए सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि खाटूश्यामजी में एसपी, डीएसपी, एसडीएम और सीआई तक को इसलिए बदल दिया गया, क्योंकि उन्होंने भाजपा के दबाव में काम नहीं किया।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भी संभावित प्रत्याशियों को डराने-धमकाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि दावेदारों को चुनाव लड़ने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। किसी के परिवार में सरकारी कर्मचारी होने पर तबादले और व्यापारी होने पर कारोबार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी डोटासरा ने आरोप लगाया।

'पंचायत चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा'

डोटासरा ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सरकार के रवैये को पूरे प्रदेश ने देखा है और जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है।
चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर डोटासरा ने चुनाव कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संभव है कि सरकार की सलाह पर ऐसा कार्यक्रम बनाया गया हो, जिससे चुनाव में गड़बड़ी का मौका मिले। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देगी।
डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भी जनता के वोट से बनी है और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार भी जनता ही बनाएगी।

जूली बोले- पुलिस को पार्षद पकड़ने का काम दिया गया

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस को पार्षदों को पकड़ने और दबाव बनाने के काम में लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस संबंध में डीजीपी को सबूतों के साथ शिकायत दी है।


जूली ने कहा कि पुलिस की वर्दी पर इस तरह सवाल उठना गंभीर मामला है। पुलिस कभी पार्षदों को पकड़ने की मशीन नहीं रही, लेकिन निकाय चुनाव में उसे जिस तरह इस्तेमाल किया गया, उससे पूरे प्रदेश में पुलिस की छवि प्रभावित हुई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना। कांग्रेस ने डीजीपी से संबंधित अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed