जयपुर नगर निगम चुनाव: टिकट पर नाराजगी के बीच आरआर तिवाड़ी की तबीयत बिगड़ी, वायरल के बाद गांव पहुंचे

जयपुर नगर निगम चुनाव के बीच कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर चल रही अंदरूनी नाराजगी के बीच हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आरआर तिवाड़ी की तबीयत खराब हो गई है। वायरल से ग्रसित होने के बाद तिवाड़ी अपने गांव पहुंच गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिलहाल गांव आए हैं और नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होने वाले दिन ही गांव से वापस जयपुर लौटेंगे। तिवाड़ी टिकट वितरण के बाद से ही पार्टी नेतृत्व के फैसले को लेकर नाराजगी जताते रहे हैं और कई मौकों पर कांग्रेस के टिकट वितरण पर खुलकर सवाल उठा चुके हैं।

टिकट वितरण के बाद से ही नाराज थे तिवाड़ी

आरआर तिवाड़ी कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद से ही नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने पार्टी की ओर से टिकट बांटे जाने के तरीके पर खुलकर सवाल उठाए थे। तिवाड़ी का कहना था कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी है, जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर पहले से ही विरोध रहा है। टिकट वितरण के बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा था, “जिसने मुझे चुनाव में हराया, आज कांग्रेस ने उसका समर्थन कर दिया।” उनके इस बयान के बाद पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और खींचतान खुलकर सामने आई थी।

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दो कांग्रेस विधायकों पर भी की थी तीखी टिप्पणी

आरआर तिवाड़ी ने कांग्रेस के दो विधायकों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि “आज कांग्रेस के दो विधायक मुसलमानों के रहबर बन रहे हैं।” इस बयान के बाद तिवाड़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए थे।

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उनके बयान को जयपुर नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर देखा गया था। टिकट को लेकर असंतोष के बीच तिवाड़ी की टिप्पणियों ने पार्टी की अंदरूनी नाराजगी को और सामने ला दिया था।

कांग्रेस-बीजेपी दोनों में टिकट वितरण को लेकर विरोध

आरआर तिवाड़ी की नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब जयपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों में टिकट वितरण को लेकर कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। कई दावेदारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। टिकट नहीं मिलने या पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिए जाने से नाराज दावेदारों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने दोनों प्रमुख दलों के सामने चुनौती खड़ी की है।

गांव जाने के बाद अगले कदम को लेकर चर्चा

वायरल से पीड़ित होने के बाद आरआर तिवाड़ी के गांव जाने से उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि तिवाड़ी ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वह नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होने वाले दिन जयपुर लौट आएंगे। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि चुनावी प्रक्रिया के अगले महत्वपूर्ण चरण के दौरान उनकी मौजूदगी जयपुर में रहेगी। फिलहाल उनकी तबीयत खराब होने के कारण वह गांव में हैं और नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।