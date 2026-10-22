राजस्थान: प्रचार के बीच बवाल! भाजपा प्रत्याशी अनु राठौड़ ने बीएपी प्रदेशाध्यक्ष पर लगाया धमकी देने का आरोप

जिला परिषद के बनकोड़ा वार्ड-33 से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी अनु राठौड़ ने भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह पर फोन पर धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अनु राठौड़ का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान करेलिया गांव में शिव मंदिर परिसर में हुई बैठक के समय यह घटना हुई। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देने की बात कही है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई तय होगी।

करेलिया गांव के शिव मंदिर परिसर में हुई घटना

अनु राठौड़ चुनाव प्रचार के सिलसिले में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेलिया गांव पहुंची थीं। वहां शिव मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही थी। इस बैठक में बीएपी प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के पिता भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने अपने पिता के मोबाइल फोन पर संपर्क किया और उनसे फोन को लाउडस्पीकर पर रखने के लिए कहा। इसके बाद फोन पर ही उन्होंने अनु राठौड़ को धमकी दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

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घूंघट और महिला होने को लेकर टिप्पणी का आरोप

भाजपा प्रत्याशी अनु राठौड़ ने आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गईं। उनके मुताबिक, फोन पर उनके घूंघट निकालने और महिला होने को लेकर अनुचित बातें कही गईं। अनु राठौड़ का कहना है कि जब उन्होंने बातचीत को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, तो दिग्विजय सिंह के पिता ने उन्हें रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। करेलिया गांव दिग्विजय सिंह का पैतृक निवास स्थान बताया जाता है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष है।

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दिग्विजय सिंह ने आरोपों को बताया झूठा

दूसरी ओर, बीएपी प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि वह इस समय चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं। फिलहाल, अनु राठौड़ की ओर से पुलिस अधीक्षक को शिकायत दिए जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है। दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच पुलिस में शिकायत और उसके बाद होने वाली जांच से मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।