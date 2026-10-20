राजस्थान: ज्वार-बाजरे की पुंज के पास मिले जुड़वां भाइयों के शव, गांव में मचा हड़कंप

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घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और अन्य लोग मौके पर जमा हो गए। मृत बालकों की उम्र करीब 13 वर्ष बताई जा रही है। दोनों भाई गांव में अपने नाना के यहां रहते थे। इस दुखद समाचार के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।बड़ेसरा गांव में मंगलवार को ज्वार-बाजरे की पुंज के पास दो बालकों के शव मिलने की सूचना सामने आते ही ग्रामीणों में अफरातफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी।मृत बालकों की पहचान दो जुड़वां भाइयों के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार, दोनों बालक अपने नाना के घर पर रहकर ही निवास कर रहे थे। परिवार में तीन भाई और एक बहन हैं। दो किशोर भाइयों की एक साथ संदिग्ध मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है।सूचना मिलते ही जनूथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुड़वां बच्चों की पहचान सुनिश्चित की। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीग पुलिस अधीक्षक शरण कांबले भी स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि जनूथर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ेसरा गांव में दो जुड़वां बच्चों के शव ज्वार के पुंज के पास पड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई।पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने के लिए मौके पर श्वान दस्ते को भी बुलाया है। श्वान दस्ते की टीम घटनास्थल और आसपास के इलाकों में सूक्ष्म पड़ताल कर रही है। फिलहाल दोनों बालकों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। अधिकारियों के अनुसार, मौत के सटीक कारणों का पता जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चल पाएगा।