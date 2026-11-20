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मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर शाम तक चली। राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस-प्रशासन ने बिना अनुमति किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। हर राउंड के बाद नतीजे सामने आते गए और समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया। विज्ञापन



सभी पंचायत समितियों का दलगत परिणाम लालसोट (19 सीटें): कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज कर एकतरफा दबदबा बनाया। भाजपा को 3 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट मिली।

दौसा (21 सीटें): कांग्रेस 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को 5-5 सीटों पर जीत मिली।

लवाण (15 सीटें): कांग्रेस ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा को 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिलीं।

मंडावर (15 सीटें): यहां भी कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। भाजपा को 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिलीं।

मनोहरपुर खेड़ला (15 सीटें): यहां मुकाबला करीबी रहा। कांग्रेस ने 6, भाजपा ने 5, बसपा ने 2 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटें जीतीं। विज्ञापन विज्ञापन

बैजूपाड़ा (15 सीटें): कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 2 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटें मिलीं।

बसवा (15 सीटें): इस पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी सबसे आगे रहे। उन्होंने 6 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस और भाजपा को 4-4 तथा बसपा को 1 सीट मिली।

महवा (17 सीटें): कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा को 5 और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2 सीटें मिलीं।

रामगढ़ पचवारा (17 सीटें): कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत का शानदार प्रदर्शन कर भाजपा और निर्दलीय को काफी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा सिकराय, बांदीकुई, नांगल राजावतान, राहुवास और अन्य समितियों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। कुल मिलाकर जिले की 14 में से 12 समितियों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है।



नतीजे आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया। जिला मुख्यालय पर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपा खेमे में मायूसी छाई रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय समीकरण, गांवों में कांग्रेस का मजबूत संगठन और प्रत्याशियों का जनसंपर्क इस जीत की बड़ी वजह रहा।



अब सबकी नजर प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी है। 12 समितियों में बहुमत के बाद कांग्रेस के लिए प्रधान बनाना आसान हो गया है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई और देर शाम तक चली। राजकीय पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस-प्रशासन ने बिना अनुमति किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। हर राउंड के बाद नतीजे सामने आते गए और समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया।इसके अलावा सिकराय, बांदीकुई, नांगल राजावतान, राहुवास और अन्य समितियों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। कुल मिलाकर जिले की 14 में से 12 समितियों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है।नतीजे आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया। जिला मुख्यालय पर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं भाजपा खेमे में मायूसी छाई रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय समीकरण, गांवों में कांग्रेस का मजबूत संगठन और प्रत्याशियों का जनसंपर्क इस जीत की बड़ी वजह रहा।अब सबकी नजर प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव पर टिकी है। 12 समितियों में बहुमत के बाद कांग्रेस के लिए प्रधान बनाना आसान हो गया है।

जिले में पंचायती राज चुनाव 2026 की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला परिषद के 37 वार्डों और 14 पंचायत समितियों के 240 सदस्य पदों के लिए वोटों की गिनती की गई, जिसमें सबसे पहले पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम घोषित किए गए। घोषित नतीजों में कांग्रेस ने जिले की ग्रामीण राजनीति में अपना दबदबा कायम रखते हुए 14 में से 12 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 पंचायत समितियों पर ही संतोष करना पड़ा है।