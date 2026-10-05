झुंझुनूं: बिजली लाइन बदलने के लिए 15 हजार की रिश्वत, महिला कनिष्ठ अभियंता रंगे हाथ गिरफ्तार

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र पूनिया ने बताया कि एक परिवादी ने इस संबंध में ब्यूरो के झुंझुनूं कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके परिचित के कृषि कनेक्शन की बिजली लाइन बदलवाने के बदले कनिष्ठ अभियंता दीपिका रिश्वत की मांग कर रही हैं। ब्यूरो की टीम ने शिकायत मिलने के बाद मामले का गोपनीय सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान महिला अधिकारी द्वारा पहले 25 हजार रुपये रिश्वत मांगने की बात की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवादी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर रिश्वत की राशि 15 हजार रुपये तय की गई थी।शिकायत का सत्यापन पूरा होने पर ब्यूरो के उपनिरीक्षक सुरेश चंद और उनकी टीम ने सोमवार को चिड़ावा स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही परिवादी ने तय की गई 15 हजार रुपये की राशि कनिष्ठ अभियंता दीपिका को सौंपी, टीम ने तुरंत दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान रिश्वत के 15 हजार रुपये अभियंता की मेज की दराज से बरामद हुए। ब्यूरो की टीम आरोपी महिला अधिकारी को पूछताछ के लिए चिड़ावा थाने लेकर आई है, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही टीम इस मामले में अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है।