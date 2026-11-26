बूंदी शहर की मीरा की पहाड़ी के आसपास एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी सामने आई है। देर रात पैंथर का मूवमेंट आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। फुटेज में पैंथर सुनसान रास्ते पर बेखौफ घूमता नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, देर रात मीरा की पहाड़ी के पास पैंथर की आवाजाही हुई। इस दौरान उसकी गतिविधियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गईं। सुबह फुटेज सामने आने के बाद इलाके में इसकी चर्चा शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने एक-दूसरे को सतर्क रहने की सलाह दी।

विज्ञापन

पहले भी कई बार दिख चुका है पैंथर

मीरा की पहाड़ी और आसपास के क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी यहां कई बार पैंथर की आवाजाही देखी जा चुकी है। बार-बार पैंथर दिखाई देने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ रही है। खासकर रात के समय आने-जाने वाले लोगों और पहाड़ी के आसपास रहने वाले परिवारों में डर बना हुआ है।

विज्ञापन

विज्ञापन

रात में सुनसान रास्तों पर जाने से बचने की सलाह

पैंथर की मौजूदगी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सलाह दी गई है कि रात के समय सुनसान रास्तों पर अकेले नहीं निकलें। यदि कहीं पैंथर दिखाई देता है तो उसके नजदीक जाने, पीछा करने या उसे परेशान करने की कोशिश न करें। वन्यजीव को घेरने या उसके आसपास भीड़ जमा करने से भी बचें।

पहाड़ी और आबादी क्षेत्र के बीच बढ़ा मूवमेंट

मीरा की पहाड़ी के आसपास पैंथर की बार-बार मौजूदगी से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि रात के समय बच्चों और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। अब लोगों की नजर वन विभाग की निगरानी और आगामी कार्रवाई पर है। उन्हें उम्मीद है कि विभाग पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखेगा और जरूरत के अनुसार सुरक्षा के इंतजाम करेगा, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल पैंथर का सीसीटीवी फुटेज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बार-बार सामने आ रहे मूवमेंट से लोगों में दहशत है।