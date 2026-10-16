भरतपुर: भड़ाना हत्याकांड का छठा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, छापेमारी जारी,पूछताछ में सामने आ सकते हैं और भी नाम

वैर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने छठे आरोपी मुकेश को हिरासत में लिया है। पुलिस इस हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शेष आरोपियों की धरपकड़ और संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए गठित पुलिस की 25 टीमें राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। मामले में पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना की शिकायत पर पुलिस ने 64 नामजद और लगभग 70 से 80 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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