राजस्थान: क्रिप्टो-ट्रेडिंग मामले में जयपुर से अपहृत बीबीए छात्र भिवानी से सकुशल मुक्त, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर के प्रताप नगर थाना पुलिस ने क्रिप्टो-ट्रेडिंग मामले में महाराष्ट्र निवासी बीबीए छात्र का अपहरण कर सात लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी इनपुट और मोबाइल लोकेशन की मदद से भिवानी जिले के ईसरवाल गांव में दबिश देकर बंधक बनाए गए छात्र को सकुशल मुक्त कराया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नवीन (24) और भागीरथ उर्फ मंगल (28) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी भिवानी के रहने वाले हैं।

विज्ञापन