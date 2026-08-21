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Sad Quotes

Sad Quotes

									मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते है,
जागती आँखो के भी कुछ ख्वाब होते है,
ज़रूरी नही के गम मे ही आँसू निकले,
मुस्कुराती आँखो मे भी सैलाब होते है।
								
									मजबूरी में जब कोई जुदा होता है,
जरुरी नहीं की वो बेवफा होता है,
दे कर आपकी आँखों में आँसू,
अकेले में आपसे भी ज्यादा रोता है। 
								
									मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से,
क्या पता उनके पास इंकार का भी वक्त ना हो।
								
									खामोश रहना ही बेहतर है,
लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकाल लेते है।  
								
									निकाल दिया उसने अपनी ज़िन्दगी से भीगे कागज की तरह,
ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। 
								
									नफरत की दुनिया में मोहब्बत ढूंढ रहे थे,
काँटों की नगरी में फूल ढूंढ रहे थे,
पैसों कि इस दुनिया में प्यार ढूंढ रहे थे,
धोखे की इस दुनिया में वफ़ा ढूंढ रहे थे,
ये दुनिया क्या है मुझे क्या पता.
मौत की भीड़ में ज़िन्दगी ढूंढ रहे थे।
								
									लोग कहते हैं कि इन्सान अपनी किस्मत खुद लिखता है,
अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है।
								
									कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं,
की हम चुप से हो जाते हैं
और सोचते है क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। 
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