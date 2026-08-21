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Relationship Quotes

Relationship Quotes

									
Parenting Stress: बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माता-पिता के लिए एक सुखद अनुभव होता है। आज-कल पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि, पेरेंटिंग जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें माता-पिता को बच्चे की सही दिशा और उज्जवल भविष्य की चिंता होती है। ऐसे में वह हर चीज प्लानिंग के साथ ही करना पसंद करते हैं। आज की इस खबर में हम आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पेरेंटिंग स्ट्रेस कम कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के बच्चे का पालन-पोषण कर सकते हैं।

								
									जो रिश्ता हमको रूला दें,
उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं,
जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दें,
उससे कमजोर रिश्ता कोई नहीं,
बूरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए,
उससे बड़ कर रिश्ता कोई नहीं।
								
									ठहरे तो चांद  सी,
चले तो हवा सी
वो माँ ही है जो तेज गर्मी में छाव सी।
								
									छोटी सी लिस्ट है मेरी “ख़्वाहिशों” की,
पहले भी “तुम” और आख़िरी भी “तुम”
								
									रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता,
जो मुसीबत में हाथ थाम लें,
उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है।
								
									हर किसी को उतनी जगह दो दिल  में जितनी वो आपको देता है,
वरना या तो खुद रोओगे  या वो आपको रुलायेगा। 
								
									बहन कितनी भी नखरे वाली हो
भाई से ज्यादा उसके नखरे कोई नई उठा सकता। 
								
									रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है,
खुद जैसा इंसान तलाश करोगे,
तो अकेले रह जाओगे।
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