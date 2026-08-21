Parenting Stress: बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माता-पिता के लिए एक सुखद अनुभव होता है। आज-कल पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि, पेरेंटिंग जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। यह काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें माता-पिता को बच्चे की सही दिशा और उज्जवल भविष्य की चिंता होती है। ऐसे में वह हर चीज प्लानिंग के साथ ही करना पसंद करते हैं। आज की इस खबर में हम आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पेरेंटिंग स्ट्रेस कम कर सकते हैं और बिना किसी तनाव के बच्चे का पालन-पोषण कर सकते हैं।