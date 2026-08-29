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यूजीसी-नेट का रिजल्ट जारी: 4000 से अधिक उम्मीदवार JRF के लिए पात्र, 84 विषयों के परीक्षा परिणाम जारी

Sat, 29 Aug 2026 04:54 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 29 Aug 2026 04:54 AM IST
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UGC-NET results declared Over 4000 candidates eligible for JRF 84 subjects results check details
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepik

यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC-NET) का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 84 विषयों के नतीजे घोषित किए हैं। परीक्षा में 6.07 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 4 हजार से ज्यादा उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए योग्य पाए गए हैं। वहीं, 97 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने पीएचडी में दाखिले के लिए पात्रता हासिल की है।

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  • परीक्षा 84 विषयों के लिए आयोजित की गई थी।
  • कुल 6.07 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
  • 97 हजार से ज्यादा उम्मीदवार पीएचडी के लिए योग्य हुए।
  • 4 हजार से ज्यादा उम्मीदवार JRF के लिए पात्र हुए।

तीन विषयों की परीक्षा दोबारा होगी
NTA ने जून में हुई परीक्षा के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर की समीक्षा कराई थी। विशेषज्ञ समिति ने प्रश्नपत्रों में कई गलतियां पाई थीं। इनमें तथ्यात्मक, टाइपिंग, अनुवाद और भाषा से जुड़ी गलतियां शामिल थीं। इसके बाद इन तीन विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया। NTA ने 16 अगस्त को UGC-NET की आंसर की जारी की थी। इसी दिन अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा परीक्षा की घोषणा की गई।

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  • दोबारा परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी।
  • उम्मीदवारों से इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • परीक्षा की नई तारीखों पर अलग से एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।

UGC-NET के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता तय होती है। इसी परीक्षा से जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए भी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

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