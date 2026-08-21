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Life Quotes

Life Quotes

									जीवन में कुछ भी पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है,
मंजिल केवल मेहनत से मिलती है।
								
									जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो,
इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद
और तुम्हें जीना शुरू कर दिया। 
								
									 जिंदगी एक बार मिलती है गलत है,
सिर्फ मौत एक बार मिलती है,
जिंदगी हर रोज मिलती है।
								
									छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर,
जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर,
तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त,
मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर।
								
									जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखो आने वाले है,
शाम ढलते ही वे सारे लौट जाने वाले है,
थाम लेंगे छोड़ देंगे,
ऐसे ही जमाने वाले है,
तुम यार उन्हीं को कहना जो अरसो बाद भी
किए वादे निभाने वाले है।
								
									अगर सजा दे ही चुके हो तो हाल न पूछना,
हम अगर बेगुनाह निकले तो तुम्हे अफ़सोस होगा।
								
									किसी की चंद गलती पर न कीजिये कोई फैसला,
बेशक कमियां होगी पर खूबियां भी तो होगी। 
								
									ज़रा सोचो हज़ारो गलतियों के बाद भी
आप अपने आप से प्यार करते है,
तो फिर किसी दूसरे की गलती पर
उससे नफरत क्यों करने लगते है। 
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