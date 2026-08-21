जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखो आने वाले है,

शाम ढलते ही वे सारे लौट जाने वाले है,

थाम लेंगे छोड़ देंगे,

ऐसे ही जमाने वाले है,

तुम यार उन्हीं को कहना जो अरसो बाद भी

किए वादे निभाने वाले है।