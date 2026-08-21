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Friendship Quotes

Friendship Quotes

									ऐसा नहीं की आपकी याद आती नहीं,
ख़ता सिर्फ़ इतनी है की हम बताते नहीं,
दोस्ती आपकी अनमोल है हमारे लिए,
समझते हो आप इसीलिए हम जताते नहीं। 
								
									दोस्ती का एहसान कुछ इस तरह मैं अदा करूँगा,
तू भूल जा मुझे पर मैं हर वक्त तुझे याद करूँगा,
तेरे लिए दुआ करूँगा।
								
									लोग कहते हैं कि इतनी दोस्ती मत करो
की दोस्ती दिल पर सवार हो जाए ,
हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो
कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए।
								
									जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना जरूरी है,
जो कहे “तू फिकर न कर में हूॅ तेरी LIC”
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। 
								
									तुम पत्थर भी मारोगे तो भर लेंगे अपनी झोली,
क्योंकि हम दोस्ती में कुछ भी ठुकरा नहीं सकते।
								
									सच्चा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है,
मैं खुद हैरान हूँ कि तुम लोगों ने मुझे ढूँढ़ कैसे लिया। 
								
									मुस्कुराना ही खुशी नही होती,
उमर बिताना ही जिन्दगी नही होती,
खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना पडता हैं दोस्तों का,
क्युं कि दोस्त कहना ही दोस्ती नही होती।
								
									दोस्ती एक ऐसा चोर होता है
जो आँखों से आंसू ,
चेहरे से परेशानी ,
जिंदगी से दर्द ,
और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा ले।
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