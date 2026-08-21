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Family Quotes

Family Quotes

									मिलने को तो हज़ारो लोग मिल जाते हैं,
लेकिन हज़ारो गलतियां माफ़ करने वाले 
“माँ-बाप” दुबारा नहीं मिलते।
								
									रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो,
कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो,
रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या सुख में साथ दें,
रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दें।
family thoughts in hindi
								
									बड़े अनमोल है ये खून के रिश्तें इनको तू बेकार ना कर,
मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई घर के आँगन में दीवार ना कर। 
								
									जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है,
और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। 
								
									आपको पता हैं प्रेम अँधा क्यों होता हैं?
क्योकि आपकी “माँ” ने
आपका चेहरा देखने से पहले
आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। 
								
									सब ने पूछा बहु दहेज़ में क्या क्या लाई,
किसी ने ये न पूछा बेटी क्या छोड़ आई। 
								
									हर ख़ुशी नही मिलती मोबाइल के पास,
कुछ वक्त बैठा करों माँ-बाप के साथ। 
family quotes in hindi
								
									अगर हर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार,
व्यापार से पहले व्यवहार
और भगवान से पहले माता-पिता को समझे तो
ज़िन्दगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
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