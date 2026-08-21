family quotes in hindi

रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो,

कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो,

रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या सुख में साथ दें,

रिश्ते तो वो हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दें।

family thoughts in hindi