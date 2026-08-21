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Emotional Quotes

Emotional Quotes

									वक़्त अच्छा हो तो आप की ग़लती भी मज़ाक लगती है
ओर वक़्त खराब हो तो मज़ाक भी ग़लती बन जाती हैं।
								
									इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिन्दगी जी पाना,
बहुत लोगो को खटकने लगते है जब हम खुद को जीने लगते है।
								
									मेरे होठों की हँसी मेरे पापा की बदोलत है,
मेरी आँखों में खुशी  मेरे पापा की बदोलत है ,
पापा किसी खुदा से कम नही
क्योकि मेरी ज़िन्दगी की सारी खुशी  पापा की बदोलत है।
								
									असफ़लता एक चुनौती हैं – स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
								
									बहुत दर्द होता है, 
उस वक़्त जब हम अंधे की तरह किसी पर विश्वास करे 
और वो हमें महसूस करा दे, 
हम वाक़ई अंधे है।
								
									सपना है आँखों  में मगर नींद कही और है,
दिल तो है जिस्म में
मगर धड़कन कही और है,
कैसे ब्या करे अपना हाल ऐ दिल 
जी तो रहे है
मगर जिंदगी कही और है।
								
									हिम्मत इतनी थी की समुंदर भी पार कर सकते थे,
मजबूर इतने हूए की दो बूँद आँसूओ  ने डूबो दिया हमें।
								
									Intelligent वो नहीं होते हैं जो School  में टॉप करते हैं,
Intelligent वो होते है जो Life में टॉप करते है।
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