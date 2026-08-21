मेरे होठों की हँसी मेरे पापा की बदोलत है,

मेरी आँखों में खुशी मेरे पापा की बदोलत है ,

पापा किसी खुदा से कम नही

क्योकि मेरी ज़िन्दगी की सारी खुशी पापा की बदोलत है।