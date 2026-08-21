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Educational Quotes

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बिहार सरकार ने शिक्षकों की वरिष्ठता और सेवा से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति शिक्षकों की सेवा निरंतरता, वेतन संरचना, प्रोन्नति और वरिष्ठता जैसे मामलों पर विचार कर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी।
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शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, स्थानीय निकाय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्त हुए शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाते हैं। बाद में जब वे विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्राचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं तो उनकी सेवा निरंतरता और वरिष्ठता को लेकर कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। इन विवादों के समाधान के लिए यह समिति गठित की गई है। समिति में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, उप निदेशक, संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत कई वरीय अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
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समिति के सदस्य इस प्रकार हैं –
पंकज कुमार (परामर्शी)
मनोरंजन कुमार (निदेशक, प्रशासन)
अमरेश कुमार मिश्र (संयुक्त सचिव)
अमित कुमार (क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सहरसा)
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संजय कुमार चौधरी (उप निदेशक)
अब्दुल सलाम अंसारी (उप निदेशक, मगध)
संजय कुमार सिंह (आर्थिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग)
योगेश कुमार (जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज)
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

								
									
NEET UG 2024: स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए कल, यानी 16 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है, वे उम्मीदवार जो नीट यूजी परीक्षा के लिए आवेदन करने से चूक गए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in. पर जाकर फौरन आवेदन कर दें। परीक्षा की तिथि 16 मार्च तक पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। संभावना है कि तारीख आगे नही बढ़ाई जाएं।

								
									
DU Admission 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक (UG) प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्वविद्यालय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के आधार पर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) के माध्यम से प्रवेश ले रहा है, जिसका परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया गया था। डीयू के बयान के अनुसार, पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी।

								
									
TS EAMCET 2023 Seat Allotment Out :  तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने टीएस ईएएमसीईटी 2023 के पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज-वार सीट आवंटन सूची रविवार 16 जुलाई 2023 को आधिकारिक वेबसाइट tseamcet.nic.in पर जारी कर दी है। तेलंगाना राज्य इंजीनियरिंग, कृषि और मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (टीएस ईएएमसीईटी) 2023 कॉलेज-वार सीट आवंटन की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को कॉलेज का नाम और शाखा दर्ज करना आवश्यक है।

								
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NEET UG 2023 Topper: एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल 20.38 लाख उम्मीदवारों में से 11.45 लाख ने सफलता हासिल की है। तमिलनाडु के प्रबंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने इस वर्ष नीट-यूजी परीक्षा में टॉप किया है। ओडिशा के सूर्यप्रताप मिश्रा ने नीट यूजी परीक्षा में एआईआर-35वीं रैंक प्राप्त की है।
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