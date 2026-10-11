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Mohali News: अंबाला-चंडीगढ़ मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत

Sun, 11 Oct 2026 02:10 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:10 AM IST
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Youth dies after bike collides with tractor-trolley on Ambala-Chandigarh highway
लालड़ू। अंबाला-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर सरसीणी कट के पास सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक जसवंत सिंह की मौत हो गई। उसकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई थी।
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इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी जसवंत सिंह लालड़ू मंडी में किराए के मकान में रहता था और एक निजी कंपनी में काम करता था। लौटते वक्त सरसीणी कट के पास एक फैक्टरी से निकली ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। बताया गया कि ट्रैक्टर चालक ने पीछे से आ रहे वाहनों का ध्यान रखे बिना अचानक वाहन को सड़क पर मोड़ दिया, जिससे हादसा हुआ। सहायक उपनिरीक्षक जगतार सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रैक्टर के नंबर के आधार पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शव परीक्षण के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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