फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Youth caught with heroin gets 42 days in jail

Mohali News: हेरोइन के साथ पकड़े गए युवक को 42 दिन की जेल

Sat, 17 Oct 2026 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Youth caught with heroin gets 42 days in jail
मोहाली। विशेष अदालत ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार सोनू मेहता को दोषी करार दिया है। उसे ट्रायल और जांच के दौरान काटी गई 42 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सोनू मेहता पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे सात दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपी से बरामद 9,500 रुपये की नकदी जब्त करने का आदेश भी दिया। न्यायाधीश हरदीप सिंह ने 16 अक्तूबर 2026 को फैसला सुनाया। ढकोली पुलिस ने सोनू मेहता को 30 जनवरी 2023 को पंचकूला से पीरमुछल्ला जाते समय गिरफ्तार किया था। वह 13 मार्च 2023 को जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर उसे एक्टिवा पर पकड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed