Mohali News: बेमौसमी बारिश से धान की कटाई रुकी, आलू की बिजाई में देरी के आसार

संवाद न्यूज एजेंसीलांडरां/बनूड़। क्षेत्र में सुबह हुई बेमौसमी बारिश से धान की कटाई का काम रुक गया है। वहीं, आलू सहित अन्य सब्जियों की बिजाई में भी देरी होने के आसार हैं। दूसरी ओर, बनूड़ अनाज मंडी में पानी की निकासी के उचित प्रबंध नहीं होने से धान की ढेरियों के नीचे पानी जमा हो गया। इससे किसानों को फसल खराब होने का डर सता रहा है। किसानों मनजीत सिंह मोटे माजरा, सरपंच दलवीर सिंह कलोली जट्टां, रणजीत सिंह लालू कंबोज, केसरी सिंह कनौड़, कुलवंत सिंह नडियाली, तरलोचन सिंह नडियाली, सरपंच नाहर सिंह कुरड़ी, राजू मठियाड़ा, सत्ता सूरजगढ़, दलजीत सिंह बिल्लू मोही, जसवीर सिंह खलौर, परमजीत बासमा, हरमनजीत सिंह शंभू और सरपंच गुरचरण सिंह अबरावां सहित अन्य ने बताया कि क्षेत्र में धान की कटाई तेजी से चल रही थी, लेकिन बारिश के कारण काम रोकना पड़ा। किसानों के अनुसार, आलू की बिजाई भी प्रभावित हुई है। बारिश जारी रहने पर पककर तैयार धान की फसल खेतों में गिर सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।मंडी में पानी निकासी के प्रबंध नाकाफीबनूड़ अनाज मंडी में बारिश का पानी धान की ढेरियों के नीचे जमा हो गया। किसानों ने कहा कि सरकारी खरीद शुरू होने से पहले अधिकारियों ने मंडी में उचित व्यवस्था के दावे किए थे, लेकिन बारिश के बाद निकासी की समस्या सामने आ गई। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने और नुकसान की आशंका है। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बताया कि पानी निकालने वाली मोटर को बिजली सप्लाई देने वाले ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया था। इस कारण मोटर नहीं चल सकी। अधिकारियों के अनुसार, पानी की निकासी के लिए जनरेटर मंगवाया जा रहा है।