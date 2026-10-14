Mohali News: पुलिस पर हमला करने वाले दो युवक गिरफ्तार

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खरड़। खरड़-लुधियाना हाईवे पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 10 अक्तूबर की रात गश्त के दौरान हुई। पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाया है। एएसआई अवतार सिंह और हेड कांस्टेबल छिंदर सिंह 10 अक्तूबर की रात पीसीआर वाहन में गश्त कर रहे थे। विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम औरा सिटी के पास पहुंची, जहां कुछ युवक शराब पी रहे थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें थाने चलने को कहा तो युवकों ने गाली-गलौच और धमकियां दीं। एक युवक ने एएसआई की वर्दी फाड़ी, दूसरे ने डंडे से उनकी बाईं जांघ पर हमला किया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने ऋतिक कुमार (हमीरपुर) और ऋतिक कुमार (नादौन, हिमाचल प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।