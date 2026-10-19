Mohali News: पॉश इलाकों के लिए दो करोड़ पास, बावजूद सड़कें व पार्किंग बदहाल, हजारों परेशान

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माई सिटी रिपोर्टरमोहाली। शहर के पॉश इलाकों फेज-7 शॉपिंग स्ट्रीट, फेज-11, फेज-3बी2 और फेज-5 में सड़क और पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए करीब दो करोड़ रुपये का बजट पास किया गया था। इसके बावजूद लोगों को अभी तक पूरी राहत नहीं मिल पाई है, जिससे वे रोजाना जाम और पार्किंग की परेशानी से जूझ रहे हैं। नगर निगम द्वारा काम शुरू न होने से स्थानीय निवासी और दुकानदार परेशान हैं। फेज-7 शॉपिंग स्ट्रीट में सड़क और पार्किंग का काम शुरू हो गया है। हालांकि, फेज-11 की टूटी सड़क और पार्किंग को पक्का बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सीबीटी लाइन डालने के दौरान फेज-3बी2, फेज-5, फेज-7, 8 और 9 में भी कई सड़कें उखड़ गई थीं। इन सड़कों की मरम्मत अभी तक नहीं की गई है, जिससे लगातार परेशानी बनी हुई है। नगर निगम को यह काम 20 नवंबर तक पूरा करना था, लेकिन हकीकत इससे अलग है। पार्किंग और सड़क का काम सभी जगह एक साथ शुरू नहीं हुआ है। जिन स्थानों पर काम शुरू नहीं हुआ, वहां लोगों को पहले की तरह दिक्कतें हो रही हैं। बाजारों में आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने में परेशानी होती है। रोजाना इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोग मुख्य सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं।लोगों की परेशानी और कारोबार पर असरफेज-11 की सड़क और पार्किंग की हालत बदतर है। मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को पार्किंग की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त जगह न मिलने से लोगों को वाहन खड़े करने के लिए भटकना पड़ता है। इससे ग्राहकों के साथ-साथ दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। फेज-11 निवासी राजेश कुमार और सतिंदर सिंह ने बताया कि बजट पास होने के बाद भी उन्हें पूरी राहत नहीं मिली है। फेज-7 शॉपिंग स्ट्रीट के दुकानदार सुदेश गोयल और निवासी नरेश ढिल्लो ने कहा कि पार्किंग की कमी से कारोबार पर असर पड़ता है।अधूरे काम और राहत का इंतजारफेज-11, फेज-3बी2 और फेज-5 में सड़क और पार्किंग से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि बजट पास होने के बाद जल्द काम शुरू होगा। लेकिन सभी जगह काम शुरू न होने से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। नगर निगम की ओर से काम को पूरा कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।शहर की सड़कों और पार्किंग को पक्का करने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। निगम लगातार इस काम को पूरा करवाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नवंबर माह के अंत तक सभी काम पूरे हो जाएंगे। निगम लोगों की सुविधा के लिए काम को प्राथमिकता से पूरा कराएगा। मेयर सरबजीत सिंह सामाना ने भी काम पूरा कराने के प्रयास जारी रखने की बात कही। -संदीप सिंह, कमिश्नर, नगर निगम