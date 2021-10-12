Mohali News: लालड़ू में 21 लाख पीएफ घोटाले में दो ठेकेदार नामजद

विज्ञापन

आरोपियों की पहचान अश्वनी कुमार और सीमा शर्मा के तौर पर हुई है। यह मामला नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक पथरिया की शिकायत पर 8 अक्तूबर को दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि ठेकेदारों को शहर की सफाई का ठेका दिया गया था। ठेके की शर्तों के अनुसार परिषद उन्हें हर महीने भुगतान करती रही। आरोप है कि ठेकेदारों ने करीब 70 सफाई कर्मचारियों के वर्ष 2022 के पांच महीने के पीएफ की राशि उनके संबंधित खातों में जमा नहीं करवाई। कर्मचारियों की शिकायत के बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया। संबंधित ठेकेदारों का कार्यकाल वर्ष 2022 के बाद समाप्त हो चुका है।पुलिस जांच जारीसहायक थानेदार जसविंदर सिंह ने बताया कि शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। ठेकेदारों ने राशि जमा करवाने का दावा किया है। पुलिस इस दावे की भी पड़ताल कर रही है। विभागीय दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और पीएफ खातों की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। जांच पूरी होने पर कानून के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।