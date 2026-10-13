Mohali News: व्यापारियों की शिकायतों का प्राथमिकता से होगा समाधान

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मोहाली। जिला ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में व्यापारियों की समस्याओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। सोमवार को जिला प्रशासनिक परिसर में कमीशन के चेयरमैन रणजीत पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहायक कमिश्नर डॉ. अंकिता कंसल भी मौजूद रहीं।बैठक में पावरकॉम, गमाडा, सफाई, स्ट्रीट लाइटों और नगर निगम से जुड़ी शिकायतें उठीं। डॉ. कंसल ने अधिकारियों को आपसी तालमेल से लंबित मामलों का निपटारा करने और शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारी प्रतिनिधि भी शामिल हुए।