Mohali News: जीरकपुर में 14 अक्तूबर को चार घंटे बिजली बंद रहेगी

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बिजली विभाग के अनुसार, ढकोली स्थित 66 केवी सब स्टेशन से चलने वाले चार फीडरों पर यह कार्य किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। प्रभावित होने वाले फीडरों में 11 केवी ढकोली, 11 केवी हरमिलाप, 11 केवी ट्राइसिटी और 11 केवी हनुमंत फीडर शामिल हैं। इस दौरान इन फीडरों से जुड़े इलाकों में बिजली नहीं आएगी। निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने जरूरी कार्य समय से पहले निपटा लें। बिजली बंद रहने की अवधि में सहयोग करने का आग्रह भी किया गया है।