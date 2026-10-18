Mohali News: दशहरा कमेटी ने बेटी की शादी करवाई
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
खरड़। दशहरा कमेटी खरड़ ने शनिवार को भगवान परशुराम भवन में एक बेटी का विवाह करवाया। कमेटी प्रधान कमल किशोर शर्मा ने बताया कि नवविवाहित जोड़े को घरेलू सामान भी भेंट किया गया। डीएसपी ईशान सिंगला और थाना प्रभारी अमरिंदर सिंह सिद्धू ने जोड़े को आशीर्वाद दिया। कमेटी 18 अक्टूबर को शोभायात्रा और 20 अक्टूबर को महाराजा अज्ज सरोवर में दशहरा उत्सव मनाएगी। संवाद
विज्ञापन