Mohali News: रामलीला में सीता स्वयंवर और जयमाला का मंचन

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खरड़। श्री रामलीला ड्रामेटिक क्लब की रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर और राम-सीता जयमाला का दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। होली बेसिल अस्पताल के एमडी डॉ. सचिन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। क्लब पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया।क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिंदर भामा और पीआरओ पंकज चड्ढा ने बताया कि कलाकारों ने सीता स्वयंवर और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का प्रभावशाली मंचन किया। राम-सीता की जयमाला के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि रामलीला का उद्देश्य भगवान श्रीराम के जीवन और शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना है।