फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Smoldering fire in garbage alerts pollution department; team reaches the site.

Mohali News: कूड़े में सुलगती आग ने जगाया प्रदूषण विभाग, मौके पर पहुंची टीम

Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Smoldering fire in garbage alerts pollution department; team reaches the site.
मोहाली। फेज-5 स्थित शाही माजरा के आरएमसी पॉइंट के पीछे कूड़े के ढेर में लगातार सुलग रही आग के मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण विभाग हरकत में आया है। बुधवार को विभाग की एसडीओ अर्शदीप कौर कंग ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कूड़े के ढेर और आग से उठने वाले धुएं के कारण पैदा हो रही समस्या का निरीक्षण किया।
विज्ञापन

इस दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर कूड़े की तत्काल सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि जमा कचरे को जल्द हटाया जाए, ताकि आग से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।
विज्ञापन


गौरतलब है कि शाही माजरा के आरएमसी पॉइंट के पीछे कूड़े में बार-बार आग लगने और लंबे समय तक कचरा सुलगते रहने से आसपास के क्षेत्र में धुएं की समस्या बनी हुई है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कूड़े में आग लगने की घटनाएं पर्यावरण के साथ-साथ आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। अब देखना होगा कि ठेकेदार विभाग के निर्देशों पर कितनी जल्दी अमल करता है और क्षेत्र में कूड़े की समस्या से लोगों को कब राहत मिलती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed