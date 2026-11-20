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मोहाली। एयरपोर्ट रोड पर बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए सेक्टर-82 के जंक्शन पर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। गमाडा ने यहां इंटेलिजेंट अर्बन व्हीकुलर मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। पीआर-7 (एयरपोर्ट रोड) शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। इस मार्ग पर एयरपोर्ट, आईटी सिटी और औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है। आधुनिक सिग्नल व्यवस्था से यातायात को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी। गमाडा के डिविजनल इंजीनियर पृतपाल सिंह ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेंडर पूरा होते ही काम भी शुरू कर दिया जाएगा। गमाडा एयरपोर्ट रोड के तीन प्रमुख जंक्शनों का सुंदरीकरण भी करवाएगा। यह योजना सड़क की व्यवस्था और सुंदरता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके तहत जंक्शनों को बेहतर स्वरूप दिया जाएगा। इससे सड़क की समग्र सुंदरता बढ़ेगी।