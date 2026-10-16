Mohali News: नगर काउंसिल की बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर

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संवाद न्यूज एजेंसी

डेराबस्सी। हलका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा की अध्यक्षता में डेराबस्सी नगर काउंसिल की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के विकास कार्यों और नगर काउंसिल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने पार्षदों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने नगर काउंसिल के कामकाज को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान उनका बातचीत करने का अंदाज चर्चा का विषय बना रहा। उन्होंने इशारों-इशारों में विपक्षी पार्षदों को अपनी बात समझाने की कोशिश की। विधायक के इस अंदाज ने बैठक में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों से संबंधित समस्याओं और विकास कार्यों के मुद्दे उठाए। शहर में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपसी तालमेल से काम करने की बात कही गई। बैठक में नगर काउंसिल के कामकाज को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सभी ने मिलकर शहर के समग्र विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।



शहर में विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया, पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं को उठाया