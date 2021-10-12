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Mohali News: कुड़ावाला में मोबाइल टावर से सात बैटरियां चोरी, ब्रेजा सवार थे चोर

Thu, 08 Oct 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:02 AM IST
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Seven batteries stolen from a mobile tower in Kudawala; thieves were in a Brezza.
डेराबस्सी। कुड़ावाला क्षेत्र में मंगलवार देर रात चोरों ने मोबाइल टावर को निशाना बनाते हुए सात बैटरियां चोरी कर लीं। बताया जा रहा है कि आरोपी ब्रेजा कार में सवार होकर टावर के पास पहुंचे थे। वारदात रात करीब दो बजे की है। इसी दौरान नाइट पेट्रोलिंग टीम की नजर संदिग्ध गतिविधि पर पड़ गई। टीम के मौके पर पहुंचते ही आरोपी भाग गए हैं। नाइट पेट्रोलिंग टीम से जुड़े अमन ने बताया कि गश्त के दौरान टावर के पास कुछ लोग बैटरियां निकालते दिखाई दिए। टीम को देखकर आरोपी मौके से भाग निकले। जांच में टावर से सात बैटरियां चोरी होने की पुष्टि हुई, जबकि 17 अन्य बैटरियां चोरी होने से बच गईं। टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बची बैटरियों को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ब्रेजा कार के बारे में भी पता लगा रही है। स्थानीय लोगों ने नाइट पेट्रोलिंग टीम की सतर्कता की सराहना की है।
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