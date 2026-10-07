फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   School children and commuters troubled by the dilapidated condition of link roads

Mohali News: लिंक सड़कों की खस्ताहाल से स्कूली बच्चे और राहगीर परेशान

Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
School children and commuters troubled by the dilapidated condition of link roads
बरसात में सड़कों पर जमा पानी और कीचड़ से बढ़ा हादसों का खतरा, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग उठाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेेंसी
लांडरां/बनूड़। आसपास के गांवों की लिंक सड़कों की खस्ताहाल स्थिति से स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी जमा होने और कीचड़ फैलने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। साई एजुकेशन के चेयरमैन, मुस्लिम फ्रंट ऑफ पंजाब हलका राजपुरा के मुख्य सलाहकार, स्वतंत्रता सेनानी मजलिस अह्रार-ए-हिंद जिला मोहाली के अध्यक्ष और इस्लामिया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक कारी अली अहमद साहिब करीमी ने बताया कि गांव नंगल सलेमपुर से मनौली सूरत, छड़बड़, मठियाड़ा, धर्मगढ़, बुड़्ढणपुर, खलौर और खासपुर को जाने वाली लिंक सड़कों की हालत काफी खराब है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से दोपहिया वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है। इससे स्कूली बच्चों को भी आवागमन में दिक्कत होती है। करीमी ने आरोप लगाया कि समस्या के बावजूद प्रशासन की ओर से सड़कों की मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने पंजाब सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से इन लिंक सड़कों की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed