Mohali News: ‘धरती बचाओ यात्रा’ का लालड़ू पहुंचने पर स्वागत

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लालड़ू। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित ‘धरती बचाओ यात्रा’ का लालड़ू पहुंचने पर स्वागत किया गया। जीरकपुर से नगर कीर्तन के रूप में शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है। जौला ने बताया कि यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए हरिद्वार और गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब पहुंचेगी। ‘ग्रीन गंगा लहर’ की ओर से संगत को प्रसाद के रूप में पौधे वितरित किए जाएंगे। संवाद