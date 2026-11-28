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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। बलौंगी में सामाजिक कार्यकर्ता रॉकी वाल्मीकि और उनके परिवार पर हमला किया गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि यह हमला इलाके के नशा तस्करों ने किया है। रॉकी वाल्मीकि नशा तस्करी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिससे हमलावर नाराज थे। आरोप है कि इसी रंजिश में रॉकी की पत्नी की गाड़ी को घेरकर हमला किया गया। इस दौरान बीच-बचाव करने आए गनमैन के साथ भी हाथापाई की गई। हाथापाई में गनमैन के शरीर पर कई जगह खरोंचें आई हैं। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बलौंगी थाने का घेराव कर रोष जताया। मौके पर पहुंचे डीएसपी खरड़ और थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने घेराव समाप्त कर दिया। थाना प्रभारी जसप्रीत सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रॉकी वाल्मीकि की पत्नी के अनुसार, उनके पति पिछले कई दिनों से इलाके में कथित नशा तस्करों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका आरोप है कि इससे नशे का कारोबार करने वाले कुछ लोग नाराज थे। इसी रंजिश के चलते उन्होंने रॉकी और उनके परिवार को निशाना बनाया। परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।पुलिस सुरक्षा और पूर्व मामलारॉकी वाल्मीकि और उनका परिवार पास्टर बलजिंदर सिंह से जुड़े दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में रहा है। परिवार के अनुसार, इस मामले में पास्टर को सजा दिलवाने के लिए भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी मामले के चलते परिवार को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई है। रॉकी की पत्नी अपने गनमैन के साथ गाड़ी में बाजार जा रही थीं, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया।