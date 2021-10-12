Mohali News: फेज-5 में रोड गली की सफाई व्यवस्था बदहाल, लोग परेशान

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मोहाली। मैं फेज-5 का रहने वाला हूं। फेज-5 में मेन बाजार की रोड गली बदहाल है। रोड गली टूटी होने के कारण यहां पर गिरने का खतरा बना है। मेन बाजार से लेकर रिहायशी एरिया में गलियां और सड़कें गंदगी से अटी पड़ी हैं। गंदगी के कारण बदबू का माहौल बना हुआ है और आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की भी चिंता सता रही है। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुधारने की शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। मेरी नगर निगम विभाग से मांग है कि फेज-5 की गलियों की सफाई कराते हुए ठीक कराया जाए। -राजविंदर सिंह निवासी फेज-5, मोहाली