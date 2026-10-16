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Mohali News: ढकोली में बरसाती नाले के दूषित पानी की बदबू से लोग परेशान

Fri, 16 Oct 2026 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:18 AM IST
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Residents in Dhakoli troubled by the stench from the contaminated water in a storm drain
जीरकपुर। ढकोली क्षेत्र में बरसाती नाले में जमा दूषित पानी से उठने वाली तेज बदबू के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। नाले से फैल रही दुर्गंध के चलते आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदबू के कारण घरों में रहना और खिड़की-दरवाजे खोलना भी मुश्किल हो रहा है और इसके अलावा, दूषित पानी के कारण बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी हुई है। यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। -कृष्ण कुमार, स्थानीय निवासी।
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