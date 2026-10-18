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Mohali News: रणजीत सिंह पडियाला ने किया रामलीला का उद्घाटन

Sun, 18 Oct 2026 01:48 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:48 AM IST
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Ranjeet Singh Padiala inaugurated the Ramlila.
खरड़। श्री रामलीला ड्रामेटिक क्लब खरड़ की रामलीला का उद्घाटन जिला कांग्रेस कमेटी मोहाली के पूर्व प्रधान रणजीत सिंह जीती पडियाला ने शुक्रवार को किया। उन्होंने कहा कि रामलीला धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों, सत्य, धर्म और मर्यादा से जोड़ते हैं। उन्होंने क्लब सदस्यों को आयोजन की बधाई दी। इस अवसर पर क्लब की ओर से रणजीत सिंह जीती पडियाला को सम्मानित किया गया। संवाद
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