फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Randhawa's first surprise visit after Virk became the chief.

Mohali News: विर्क के प्रधान बनने के बाद रंधावा की पहली सरप्राइज विजिट

Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Randhawa's first surprise visit after Virk became the chief.
जीरकपुर। नगर परिषद में गुरप्रीत सिंह विर्क के प्रधान बनने के बाद विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बुधवार को पहली बार अचानक परिषद कार्यालय पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। विधायक बिना पूर्व सूचना के सीधे ईओ के कमरे में पहुंचे और करीब आधा घंटा अधिकारियों से शहर के विकास कार्यों व लंबित परियोजनाओं की जानकारी ली। खास बात रही कि उनके दौरे की जानकारी पहले किसी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं थी। विधायक साधारण कपड़ों और टोपी में पहुंचे, जिससे उनकी विजिट और भी चर्चा में रही। शक्तियों के बंटवारे के बाद विधायक की अचानक विजिट को परिषद के कामकाज पर नजर रखने से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रंधावा ने कहा, “ये मेरा घर है, यहां आने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं।” प्रधान गुरप्रीत सिंह विर्क ने कहा कि उन्हें भी विधायक के आने की पहले जानकारी नहीं थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed