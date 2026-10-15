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Mohali News: बिजली कर्मचारियों से कथित दुर्व्यवहार के विरोध में निकाली रोष रैली

Thu, 15 Oct 2026 02:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:21 AM IST
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Protest rally held against alleged mistreatment of electricity department employees.
उपमंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित रैली में कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई की मांग खरड़। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में बिजली कर्मचारियों के संगठन ने खरड़ में रोष रैली निकाली। उपमंडल अध्यक्ष बिक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में आयोजित रैली में कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की।तकनीकी सेवा संघ के सर्कल अध्यक्ष बलविंदर सिंह रडियाला, जोन लीडर योगराज सिंह, एससी विंग अध्यक्ष गोपी चंद, सचिव केवल सिंह और अजय लूंबा ने आरोप लगाया कि स्वामी एनक्लेव में विभाग के निर्देश पर बिजली बिलों की जांच के लिए सहायक लाइनमैन सतनाम सिंह, गुरिंदर सिंह और सीएचवी रविंदर सिंह पहुंचे थे। संगठन के अनुसार, इस दौरान एक व्यक्ति ने कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और जांच करवाने से इन्कार कर दिया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी दस्तावेज भी छीनने का प्रयास किया गया और उन्हें धमकाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जूनियर इंजीनियर रणजीत सिंह ढिल्लों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। संगठन ने अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कर्मचारियों को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन संघर्ष तेज करेगा।
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