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Mohali News: परमिंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में कुराली चौक पर रोष प्रदर्शन

Wed, 14 Oct 2026 01:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:44 AM IST
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Protest at Kurali Chowk against the murder of Parminder Singh Jhota.
कुराली। मानसा में परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में अकाली दल वारिस पंजाब ने कुराली चौक पर रोष प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता साहिब सिंह बडाली ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं और समर्थकों ने परमिंदर सिंह झोटा की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिनदहाड़े गोली मारकर किसी व्यक्ति की हत्या करना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं से लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साहिब सिंह बडाली ने कहा कि समाज में अमन-शांति बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
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हत्याकांड की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग

साहिब सिंह बडाली ने हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। कानून के अनुसार उन्हें सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने मृतक को इन्साफ दिलाने की मांग की।
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सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील

प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। नेताओं ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने पुलिस प्रमुख के इस्तीफे की भी मांग उठाई। यह मांग प्रदर्शनकारियों के मुख्य मुद्दों में से एक थी।
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