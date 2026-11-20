विज्ञापन

खरड़, 19 नवंबर (संवाद): सब-डिवीजनल अस्पताल खरड़ के मुख्य गेट के बाहर रेहड़ियों और फड़ियों के कारण मरीजों व उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर अवैध कब्जों से यातायात बाधित होने के साथ जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे एंबुलेंसों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने नगर परिषद खरड़ के कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर रेहड़ियों और फड़ियों को तुरंत हटवाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि इस समस्या के कारण आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों को भी दिक्कत होती है और किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।एसएमओ ने बताया कि खाने-पीने की रेहड़ियों से अस्पताल की कैंटीन का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। पहले भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। उन्होंने अवैध कब्जे हटवाने और दोबारा न होने देने की मांग की है। पत्र की प्रति डिप्टी कमिश्नर मोहाली को भी भेजी गई है।