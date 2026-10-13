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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Parminder Singh Goldi held a meeting with Anganwadi workers from the Kharar block.

Mohali News: परमिंदर सिंह गोल्डी ने खरड़ ब्लाक की आंगनवाड़ी वर्करों के साथ बैठक की

Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:20 AM IST
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Parminder Singh Goldi held a meeting with Anganwadi workers from the Kharar block.
मानदेय बढ़ाने और केंद्रों की सुविधाएं सुधारने की मांग उठाई
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खरड़। राम भवन में हलका प्रभारी एवं पंजाब युवा विकास बोर्ड के अध्यक्ष परमिंदर सिंह गोल्डी ने खरड़ ब्लॉक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने बच्चों के पोषण और महिलाओं के कल्याण में कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की।

बैठक में कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने, केंद्रों की स्थिति सुधारने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी। उन्होंने मातृ-पुत्री सम्मान योजना के लिए पंजाब सरकार का आभार जताया।
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गोल्डी ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सीडीपीओ गुरसिमरन कौर, ब्लॉक समिति चेयरमैन रघुबीर सिंह मोदी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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