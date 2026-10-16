फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Parminder Jhota murder case: Kharar shut down in demand for justice

परमिंदर झोटा हत्याकांड : खरड़ बंद कर की न्याय की मांग

Fri, 16 Oct 2026 01:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Parminder Jhota murder case: Kharar shut down in demand for justice
खरड़। परमिंदर सिंह झोटा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर वीरवार को खरड़ में व्यापक बंद रहा। शहर के बाजार बंद रहे और विभिन्न संगठनों ने मुख्य सड़कों पर यातायात अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केएफसी चौक, देसू माजरा, मुख्य बस स्टैंड खरड़, भगोमाजरा टोल प्लाजा और राडियाला सहित कई स्थानों को अवरुद्ध किया। भारतमाला रोड भी बंद रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। संगठनों ने परमिंदर सिंह झोटा के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हत्या एक साजिश थी, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में मादक पदार्थों की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। विभिन्न संगठनों ने न्याय मिलने तक अपनी आवाज बुलंद रखने का संकल्प लिया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed