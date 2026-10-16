Mohali News: पडियाला ने खरड़ रामलीला की छठी रात का किया उद्घाटन

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पडियाला मोहाली कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कुराली नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। क्लब की टीम ने उन्हें विशेष सम्मान चिह्न भेंट किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाती है। उन्होंने जोर दिया कि आज समाज में फैले मादक पदार्थों, अहंकार और बुराई के रावण का विनाश जरूरी है। पडियाला ने क्लब की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर मलागर सिंह ठेकेदार, क्लब अध्यक्ष हेमंत शर्मा, प्रधानाचार्य जतिंदर कुमार गुप्ता, प्रेम प्रकाश शर्मा, जुझार सिंह लोंगिया, हर्ष सरना और मनजीत सिंह बैदवान भी मौजूद थे।