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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Old Kalka Road closed; school bus remained stuck for two hours

Mohali News: ओल्ड कालका रोड बंद<bha>;</bha> दो घंटे फंसी रही स्कूल बस

Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:35 AM IST
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Old Kalka Road closed; school bus remained stuck for two hours
संवाद न्यूज एजेंसी
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जीरकपुर। पंजाब बंद की कॉल का असर वीरवार को जीरकपुर में भी देखने को मिला। ओल्ड कालका रोड बंद होने से यातायात बाधित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान मानव मंगल स्कूल की खाली बस दो घंटे से अधिक समय तक सड़क पर फंसी रही। बस में कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था। वहीं, वाहन चालकों को करीब आधा-आधा घंटा रोकने के बाद आगे जाने दिया गया। सड़क बंद होने से लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। बंद के कारण सुबह कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत आई। ओल्ड कालका रोड पर आवाजाही बाधित रहने से लोगों के साथ दूसरे क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहन चालक भी प्रभावित हुए। कई वाहन चालकों को रास्ता बदलकर आगे बढ़ना पड़ा।
दो स्कूलों में छुट्टी, विद्यार्थियों को लौटाया
पंजाब बंद की कॉल को देखते हुए निजी स्कूल प्रबंधन ने हाफ-डे कर दिया था, जबकि जीएस मेमोरियल स्कूल में छुट्टी कर दी गई। सुबह स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को वापस घर भेज दिया गया। अचानक छुट्टी होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी हुई। मानव मंगल स्कूल की खाली बस के दो घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने से स्कूल परिवहन पर भी असर पड़ा।
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इमरजेंसी सेवाओं का हवाला देकर की रास्ता खोलने की अपील
ओल्ड कालका रोड बंद होने के दौरान ढकोली थाना के एसएचओ सतिंदर सिंह ने किसान नेताओं से रास्ता खोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर अस्पताल और इमरजेंसी की सेवाएं हैं, इसलिए लोगों की सुविधा और आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए रास्ता खुला रखा जाना चाहिए। किसान नेताओं ने उनकी अपील नहीं मानी। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को लगातार गुजरने की अनुमति नहीं दी। वाहन चालकों को करीब आधा-आधा घंटा रोकने के बाद आगे जाने दिया गया। इससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।
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