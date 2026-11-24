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संवाद न्यूज एजेंसीखरड़। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब माता गुजरी जी, स्वराज नगर से अमृत बेला में नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्रछाया और पांच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।नगर कीर्तन के स्वागत में विभिन्न स्थानों पर संगत ने फूलों की वर्षा की और श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाए। नगर कीर्तन विभिन्न इलाकों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ।गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जसपाल सिंह, देविंदर सिंह बरमी और जसवीर सिंह संधू ने बताया कि 24 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद धार्मिक दीवान सजाए जाएंगे। इनमें बीबियों के कीर्तनी जत्थे, भाई सुखविंदर सिंह, कथावाचक भाई नरेंद्र सिंह और भाई गुरदीप सिंह गुरबाणी कीर्तन और कथा से संगत को निहाल करेंगे। समागम के बाद गुरु का अटूट लंगर वितरित किया जाएगा।