Mohali News: गुरु पर्व पर सोहाना में सजाया नगर कीर्तन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:21 AM IST
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पांच प्यारों की अगुवाई में निकली पालकी साहिब, संगत ने किया स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना की प्रबंधक कमेटी की ओर से नगर कीर्तन सजाया गया। इसकी अगुवाई पांच प्यारों ने की। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर पूरे इलाके की परिक्रमा के बाद वापस पहुंचा।
फूलों से सजी पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सुशोभित था। रागी सिंहों और संगत ने गुरबाणी का कीर्तन किया। कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। सेना और स्कूली बैंड ने आकर्षण बढ़ाया।
नगर कीर्तन के स्वागत के लिए रास्ते में सजावटी द्वार बनाए गए थे। जगह-जगह संगत ने फूल बरसाकर पांच प्यारों का स्वागत किया और सिरोपा भेंट किया। श्रद्धालुओं के लिए चाय, पकौड़े, मिठाइयों और सूखे मेवों का प्रसाद भी वितरित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना की प्रबंधक कमेटी की ओर से नगर कीर्तन सजाया गया। इसकी अगुवाई पांच प्यारों ने की। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर पूरे इलाके की परिक्रमा के बाद वापस पहुंचा।
फूलों से सजी पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप सुशोभित था। रागी सिंहों और संगत ने गुरबाणी का कीर्तन किया। कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। सेना और स्कूली बैंड ने आकर्षण बढ़ाया।
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नगर कीर्तन के स्वागत के लिए रास्ते में सजावटी द्वार बनाए गए थे। जगह-जगह संगत ने फूल बरसाकर पांच प्यारों का स्वागत किया और सिरोपा भेंट किया। श्रद्धालुओं के लिए चाय, पकौड़े, मिठाइयों और सूखे मेवों का प्रसाद भी वितरित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई।
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